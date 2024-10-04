Diyanet'ten 11 Milyon Liralık Hata

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Temmuz 2023 tarihinde "Hadislerle İslam" isimli eserden 20 bin adet bastırdı. Bu eserin basım maliyeti 11 milyon 60 bin TL olarak açıklandı ve kitap, hem Diyanet’in kendi satış sitelerinde hem de çeşitli online kitap satış platformlarında satışa sunuldu.

BÜYÜK HATA FARK EDİLDİ

Kitabın yaygın bir şekilde satıldığı bir dönemde, eserde büyük bir hata olduğu tespit edildi. Sadece basımı için 11 milyon TL harcanan kitapta yapılan bu hata, ek maliyetlerle birlikte milyonlarca liralık kamu zararına yol açtı.

KONTROL EDİLMEDEN BASILDI

Diyanet kaynakları, eserin Döner Sermaye Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nden gelen bir PDF dosyasının üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmadan matbaaya gönderildiğini ifade etti. Kitap, basıldıktan sonra 81 ile dağıtıldı ancak Arapça hadis metinlerinin düzgün okunmadığı ve sayfaların kaydığı ortaya çıktı. Kontrol edilmeden baskıya gönderilen dosyanın altında ise Basılı Yayınlar Daire Başkanı Önder Özkan’ın imzası olduğu öne sürüldü. Özkan’ın bu hatanın asıl sorumlusu olduğu iddialar arasında yer aldı.

"CAMİLERE GÖNDERELİM" ÖNERİSİ

Hata fark edildikten sonra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı ile ilgili genel müdürler ve daire başkanlarının bir toplantı düzenlediği bildirildi. Bu toplantıda hatalı basılan 20 bin takım kitap için çözüm önerileri tartışıldı. Öne çıkan önerilerden biri ise hatalı eserlerin camilere gönderilmesi oldu.

PERSONELDEN ELEŞTİRİ: "SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

BirGün’e konuşan bir Diyanet personeli, yaşanan bu olayın başkanlıktaki liyakat eksikliğini gözler önüne serdiğini söyledi. Personel, meydana gelen büyük kamu zararı nedeniyle sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: BirGün