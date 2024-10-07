AFAD Duyurdu! Akdeniz'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

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AFAD Duyurdu! Akdeniz'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 08.54'te gerçekleşti. Depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Derinlik ise 5.3 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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