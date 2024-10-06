Okulda Kantinci Dehşeti! 1'inci Sınıf Öğrencisini 'Hapis'le Tehdit Etti

Kayseri'de bir ilkokul öğrencisinin yanında içecek getirdiği için kantinci tarafından tehdit edildiği iddia edildi. Kantincinin, çocuğa '

Okulda Kantinci Dehşeti! 1'inci Sınıf Öğrencisini 'Hapis'le Tehdit Etti

Kayseri’de bir veli, Şehit Haldun Ateş İlkokulu’nda 1. sınıfta okuyan çocuğunun kantinci tarafından, yanında içecek getirdiği için tehdit edilerek korkutulduğunu söyledi.

Sosyal medyadan bir video paylaşan veli, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Çocuğum bugün benden tost yemek için para istedi, ben de verdim. Yanında içecek istedi, evden gönderdim içeceği de. Çocuğum kantinden tostu alıp içeceği açtığı zaman, benim çocuğumu kantini işleten insanlar tehdit ediyorlar. 'O içeceği çöpe at, eğer atmazsan seni polise veririz, içeri attırırız' diye. Benim çocuğum daha 1'inci sınıfa gidiyor, küçücük bir çocuk.

'SİZ KİM OLUYORSUNUZ?'

Çocuğum tehdit edilince bir öğretmen gelip teselli ediyor, 'Sen onların lafına bakma, inanma. Ekmeğini yiyebilirsin' diyor. Benim çocuğum zaten tostunu yiyemiyor. Benim çocuğumu tehdit edemez hiç kimse. Siz kim oluyorsunuz da benim 1. sınıfa giden çocuğumu tehdit ediyorsunuz?"

Kaynak: Kayseri Haberler

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