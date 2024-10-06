Erdoğan Kendisini 'Siyasi İklimi Germek' ile Suçlamıştı... Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Programı'nda yaptığı konuşmada, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Eski genel başkan ise bir köşeye atılmanın hıncıyla sosyal medyadan sürekli sağa sola sataşıyor. Partisinin başında olduğu dönemlerde yaptığı gibi milleti kutuplaştırarak, siyasi iklimi gererek kendini gündemde tutmaya çalışıyor. Bölgemizin dört bir tarafından atışma seslerinin geldiği bir dönemde zehirli dili ve söylemleriyle Türkiye'nin siyasi dilinin yumuşamasına bir türlü müsaade etmiyor" demişti.

Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz' dedi Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız. Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanlığından tanırız. Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda… Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi gördük.

"Bitsin bu hasret..." yalvarışlarından,

"Oğlum paraları sıfırla" talimatlarından,

Büyükelçi yaptığın rüşvetçi bakanlarından,

"Parmağındaki yüzükten" biliyoruz seni...

Yandaşlarına peşkeş çektiğin 418 milyar Dolar paramızdan, halkımızı soydurduğun 5'li çetelerden, uyuşturucu ve mafya baronlarının vatanı mesken yapmasından biliyoruz seni. Milyonlarca sığınmacıyı ülkemize doldurmandan, okutup yetiştirdiğimiz binlerce evladımıza "Giderlerse gitsinler" demenden biliyoruz, senin ne olduğunu.

'YUMUŞAMAYACAĞIZ VE NORMALLEŞMEYECEĞİZ'

Katledilen kadınlarımız, umutsuz gençlerimiz, geçinemeyen insanlarımız, tedavi olamayan hastalarımız, taciz ve tecavüze uğramış katledilen çocuklarımız,

Yokluktan intihar eden insanlarımız,

Hep unutkan! Babalarımız ve her zaman tok! Annelerimiz için,

Bu ülkenin her bir vatandaşı için,

Hakk için halk için

Yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz…

'HADİ BAŞKA KAPIYA'

Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, Sinan Ogan'ı ve daha birçok kişiyi değiştirdin ve dönüştürdün. Şunu iyi bil; Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya!"

Kaynak: Gerçek Gündem