Semt Pazarlarına Sıkı Denetim

Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü İlçedeki semt pazarında denetim yaptı.

Semt Pazarlarına Sıkı Denetim

Halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, semt pazarında zeytinyağı başta olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etti. Denetim sırasında, satılan ürünlerin hijyen şartlarını ve etiket bilgileri titizlikle incelendi.

Ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ve tüketicilerin her zaman güvenilir ürünler satın alabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek denetimlerin gıda güvenliğinin sağlanmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA

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