Jandarma ve Polis Ekipleri Tek Tek Denetledi

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Jandarma ve Polis Ekipleri Tek Tek Denetledi

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri ile müşterek olarak Çine ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde öğrenci taşımacılığı yapan 56 okul servis aracı yönetmelik kapsamında denetlendi.

Okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları konularında da bilgilendirme yapan ekipler, kendilerine yöneltilen soruları cevaplayarak denetimleri sonlandırdı.

Kaynak: İHA

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