Samsun'daki Zehir Taciri Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin imal ettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

Şüpheli H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA