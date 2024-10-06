CHP Lideri Özel Yaşar Kemal Anmasına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'nin yetiştirdiği ünlü yazar Yaşar Kemal'in 101'inci doğum gününde, dünyaya geldiği Hemite köyündeki Yaşar Kemal Kültür Evi'ni ziyaret etti. Burada Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban ile sohbet eden Özel, anı defterini imzaladıktan sonra İnce Memed Anıtı'nı ziyaret etti. Yaşar Kemal'in 1974'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini hatırlatan Özel, "O zamanki siyasi şartlar belki onun Nobel Edebiyat Ödülü almasına mani oldu" dedi.

Yaşar Kemal'in 1974'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini, 5 finalistten biri olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yaşar Kemal bir cümleyi kurarken size sadece bir cümle kurmuyor, bir tane de kelime öğretiyor. Bir kelime öğretmiyor, bir coğrafyayı tanıtıyor. Hem merakı hem de bir edebiyatçının maharetinin nelere ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın, ambargonun şartlarında bu adaylık bile muazzam bir şey. O gün tabii siyasi şartlar belki onun Nobel Edebiyat Ödülü almasına mani oldu ama dünyadaki pek çok edebiyatçının ve Türkiye'deki herkesin gönlünde Yaşar Kemal, aldığı ödüllerin yanında Türk insanının tamamının kalbinde tahtta olan ve ödüllerin en büyüğüne sahip olan birisidir. Kendisinin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Yaşar Kemal'in hayatındaki en büyük şanslardan birinin Türkçenin en güzel konuşulduğu yerde doğmak olduğunu söylediğini hatırlatan eşi Ayşe Semiha Baban, "Hemite köyü doğduğu köy. Hemite köyüne ailenin yerleşmesi, daha yeni iskan edilmiş. Koşulları çok zor olan bir köy, oraya yerleşiyorlar. Hayatımdaki büyük şanslardan biri Hemite köyünde doğmuş ve büyümüş olmak. En sıcak insanların dost kollarıyla sarıldık ve Türkçenin en güzel konuşulduğu yerde büyüdüm ben derdi ve hep o Türkçenin güzelliğini, o Türkmen kültürünün zenginliğini ben Hemite'de öğrendim derdi. Yani şu anda eğer orada sizleri görüyorsa ki içimde bir his görüyor diyorum. Gerçekten onun için çok büyük bir mutluluktu. Yani benim de sizin karşınızda bu sözleri söyleyebilmem hem heyecan hem mutluluk” dedi.

Kaynak: İHA