Cumhurbaşkanından Net ‘Değişim’ Mesajı! Eski İsimlere Çizik, Yeni İsimler Yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Program sayesinde birliğimizi, beraberliğimizi perçinledik. Milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. Toplumun nabzını tuttuk, tavsiyelerini dinledik, eleştirilerine kulak verdik. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını milletimizle birlikte açık yüreklilikle değerlendirdik Nerede eksiğimizin olduğunu tahlil ve tespit etmeye çalıştık. Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk.

Türkiye buluşmaları, AK Parti'nin milletimizin kalbindeki sarsılmaz yerini bir kez daha teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözüm adresi olarak ilk sırada partimizi ve ittifakımızı görüyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimize, etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor.

Bir başka ifadeyle vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Muhalefetin söylemlerine prim vermiyor. Daha doğrusu onlardan kendisine hayır geleceğine asla inanmıyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor ve itimat ediyor. Şunu burada açık açık söylemek istiyorum; AK Parti olarak bize verilen bu desteğin kıymetini ve ne anlama geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Partimize ve hükümetimize yönelik güveni inancı teveccühü boşa çıkarmamakta kararlıyız. Bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık, bundan sonra da milletimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri karşılamak noktasında son 23 yılda en ufak bir zafiyet göstermedik, yine göstermeyeceğiz.

'DEĞİŞİM' MESAJI

Kongre sürecimizi tazelenmenin, yenilenmenin, bununla birlikte büyük bir kucaklaşmanın vesilesine dönüştürmek arzusundayız. Davamızın çilesini çekmiş emektarlarımızın tecrübelerini dışlamadan, AK Parti ruhunu içselleştirmiş, değerlerimizi benimsemiş yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz. Türkiye buluşmaları milletle kucaklaşma, aramızdaki iletişimi kuvvetlendirme hamlemizin ilk adımıydı. Bunu 12 Ekim'de başlayacak kongrelerimizle birlikte tüm Türkiye'ye taşıyacağız. Biz AK Parti olarak üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Biz çıkar birliği yapmış bir hareket değil, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç, kardeşlik hukukudur. Biz birbirini ezerek yükselenlerden olmadık, birbirinin elini tutarak yükselenlerden olduk. Hep söylüyorum; makamlar, rütbeler, oturulan koltuklar değişebilir. Molalar olabilir, kesintiler olabilir, dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna adadığımız AK Parti'nin temsilcisi olduğu kutlu dava ilelebet payidar olacaktır. Bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde devam edecektir. Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek, nezaketle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz.

'İSRAİL'E EN GÜÇLÜ TEPKİYİ VEREN ÜLKE BİZ OLDUK'

İsrail'in Gazze halkına soykırımı birinci yılını tamamlamak üzere. 17 binden fazla çocuğu, yaşlıyı, kadını, sivili alçakça şehit ettiler. 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk, savaş hukuku, insana dair ne kadar değer varsa ayaklar altına alındı. İşlenmedik suç, işlenmedik barbarlık kalmadı. Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminin kıramadılar. Kendilerini buradan bir kez daha selamlıyoruz. Filistin'in gençlerimize muhabbetlimizi gönderiyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz. Gazze'ye miktar olarak en çok yardım gönderen ülke biziz. Filistin halkının haykıran sesi biziz. İlk gün nerede duruyorsak, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İlk gün neyi savunuyorsak, bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Kimseden korkmadan, kimseye boyun eğmeden, mazlumun yanında, zalimlerin karşısındayız. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırı sonrası en güçlü tepkiyi veren ülke biz olduk. Dini fanatizimle hareket eden İsrail'in niyeti bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini çok iyi bildikleri halde Netanyahu ve katliam çetesine seslerini çıkaramamaktadırlar. Bırakın Filistinli mazlumların hakkının savunulmasını, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar.

'REHAVET' UYARISI

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti'ye düşen kardeşliği yüceltmektir. Birbirimize her zamankinden fazla kenetleneceğiz. Durmak yok, duraklamak, rehavet, yorgunluk, yılgınlık yok. Gözlerimizi hedeflerimizden ayırmak asla ve asla yok.

Muhalefetin kimi aktörlerinin halini milletimiz gibi sizler de görüyorsunuz. Hangi gündemlerin peşinde koştuklarını, dertlerinin ne olduğunu, millete ve şehirlerine hizmet gibi kaygılarının bulunmadığını sizler de takip ediyorsunuz. Sabah akşam koltuk kavgasından, ikbal ve parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. 14 Mayıs seçimlerinde sandıkta yaşadıkları toplu hezimeti unuttular. 31 Mart gecesinden bu yana yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKIŞ

Eski genel başkan ise bir köşeye atılmanın hıncıyla sosyal medyadan sürekli sağa sola sataşıyor. Partisinin başında olduğu dönemlerde yaptığı gibi milleti kutuplaştırarak, siyasi iklimi gererek kendini gündemde tutmaya çalışıyor. Bölgemizin dört bir tarafından atışma seslerinin geldiği bir dönemde zehirli dili ve söylemleriyle Türkiye'nin siyasi dilinin yumuşamasına bir türlü müsaade etmiyor

Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog zeminini genişletmek için uğraştıkça gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara şunu söylemek isterim; Türkiye'ye bir hayrım dokunsun diyorsanız gölge etmeyin, sizden başka ihsan istemiyorum."

."