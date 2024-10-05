LÖSEV'den 40 Bin Kişiyle Anıtkabir Çıkartması

LÖSEV, Cumhuriyet’in 101. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve saygılarını sunmak için Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarete LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Yönetim Kurulu üyeleri, vakfa kayıtlı on binlerce lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere ülkenin dört bir yanından yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Katılımcılar, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Ezer ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ezer, lösemili çocuklar ve beraberindeki heyet ile burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir tören alanında toplu fotoğraf çekiminin ardından, alanda dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı:

“Sevgili Atam, Türk Milleti olarak sana karşı utanç içerisindeyiz. Sizlere layık olamadık. Siz ve arkadaşlarınızın hayatlarını feda ederek kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti, TBMM'ye, ilke ve devrimlerinize sahip çıkamadık. Yokluklar içindeki şartlarda açtığınız fabrikaları satarlarken, ülkemizi kalkındıran ve dışa bağımlılıktan kurtaran kurum ve kuruluşları tek tek yok edip milleti yoksulluğa mahkum ederlerken, ne yazık ki tümünü görmezden geldik. Bizim için en önemli gördüğümüz ve saygı duyduğumuz söyleminiz olan 'Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır' uyarınızı asla anlayamadık. Biz Lösemili çocuklarımıza söz verdik. Lösemide yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak için çok çalışacağız. Atam! Size de söz veriyoruz. Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için mücadele edeceğiz. Çünkü 'Söz konusu sağlık ve vatan ise gerisi teferruattır’. Sen rahat uyu Atam, emanetin LÖSEV gençliğindedir.”

Kaynak: ANKA