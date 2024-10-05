Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Niğde’deki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Ayrıca birçok uyuşturucu madde, 3 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri; belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi , 3 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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