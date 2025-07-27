Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Sektörde yaşanan konkordato furyasının domino etkisi oluşturduğuna dikkat çeken Ahmet Öksüz, “Bir firmanın konkordato ilan etmesi, sadece kendi geleceğini değil, o firmaya hammadde, ürün ya da hizmet sağlayan yüzlerce tedarikçiyi de doğrudan etkiliyor” dedi.