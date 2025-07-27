Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar

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İstanbul Avcılar’da Cihangir Mahallesi Bursa Sokak’ta bulunan, bir haftadır elektriklerin kesik olduğu iddia edilen 5 katlı bir binada iddiaya göre, jeneratörden yangın çıktı.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, kısa sürede ikinci kattaki daireyi sardı. Yangını fark eden çevredeki bir inşaatta çalışan işçiler hızla binaya girerek müdahale etmeye çalıştı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalanlar tahliye edildi.

CAMDAN ATLADILAR

Yangının etkisiyle büyük panik yaşayan iki kişi, kendilerini pencereden boşluğa bıraktı. Beton zemine düşenlerden biri ağır yaralanırken, toplamda üç kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine olay yerinde müdahale edildi.

'VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİ YANMIŞTI'

Yangın anına tanıklık eden Kadir Akyüz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Bir anda bina alev aldı. Bir kadın ve bir erkek aşağı atladı. Erkek doğrudan betona düştü, vücudunun birçok yeri yanmıştı. Yangın büyümeden itfaiye geldi, binayı tahliye etti. Elektrik uzun süredir yoktu. Müteahhit yüzünden çoğu daire de zaten boştu.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, olası bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA