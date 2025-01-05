Selçuk Belediyesi Meclisi Meryem Ana Nöbetinde Toplanacak

Efes Selçuk’ta yer alan Meryem Ana Evi’nin otopark işletmesinin Selçuk Belediyesi’nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine yönelik protesto eylemleri devam ediyor.

24 Kasım 2024 tarihinden Selçuklu vatandaşların başlattığı 24 saatlik nöbet eylemi sürerken, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, belediye emekçileri eyleme destek veriyor.

MECLİS TOPLANTISI MOBİL MAKAMDA

Efes Selçuk Belediyesi Aralık ayında Meryem Ana nöbet alanında gerçekleştirdiği Efes Selçuk Belediye Meclisi toplantısını 6 Ocak’ta bir kez daha mobil makamda gerçekleştirecek.

BELEDİYE GELİRLERİNİN YÜZDE 60’INI OLUŞTURUYOR

Efes Selçuk Belediyesi’nin mevcut bütçesinin yüzde 60’ını oluşturan otopark gelirlerinin belediyede kalması için başlatılan direniş bir yandan devam ederken, açılan yürütmeyi durdurma davası da sürüyor.

BAŞKAN MAKAMINI NÖBET ALANINA TAŞIDI

Meryem Ana Evi nöbeti devam ederken, makamını nöbet alanına taşıyan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yanı sıra belediye meclis üyeleri de mobil makama vekâlet etmeye devam etti.