Yeşil Pasaportta Yanlış Alarm: Listede Türkiye Yok

Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesine vize almanın zorlaşması son yıllarda çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açtı.

Dün basına yansıyan haberlerde 2025’in ilk yarısında Almanya, Fransa ve Hollanda’nın ETIAS adlı sisteme gireceği ve yeşil pasaportlu kişilerin de bu ülkelere giderken ETIAS kuralları gereği EES adlı uygulamayı indirerek 7 Euroluk ön ödeme yapması gerekeceği ve onay gelmeden yolculuk yapamayacağı öne sürüldü.

Fakat ETIAS'a Türkiye'nin de dahil olduğu ve yeşil pasaportlulara da ön vize geldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

LİSTEDE TÜRKİYE YER ALMIYOR

Avrupa Birliği'nin resmi web sitesi üzerinden belirtilen ETIAS sistemine tabi olan ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2019 YILINDA YALANLAMIŞTI

2019'da ilk olarak gündeme geldiğinde hem Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hem de AB yetkilileri ETIAS'ın Türkiye'yi kapsamadığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan o dönem yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür.

Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı.

Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi