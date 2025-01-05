Kışın En Soğuk Gününü Yaşadılar: Her Şey Dondu, Dev Buz Sarkıtları Oluştu

Türkiye’nin özellikle doğusunda etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle, Erzurum ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde -23 derece ölçüldüğü Erzurum’da park halindeki araçların camları buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar buz tutarken, binalarda dev buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı’da da benzer görüntüler ortaya çıktı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü. Yılın en soğuk gününün yaşandığı kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını branda, naylon ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kaynak: AA