Kuvvetli Fırtına Pazarcı Esnafını Canından Bezdirdi

Eskişehir’de etkisini gösteren fırtına, pazarcı esnafına zorlu dakikalar yaşattı. Yağıştan korunmak için açtıkları şemsiyeleri ve tezgâhları kuvvetli rüzgâr nedeniyle devrilen esnaf mağdur oldu.

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Kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde etkisini gösteren fırtına, sokakta çalışan pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Kuvvetli Fırtına Pazarcı Esnafını Canından Bezdirdi - Resim : 1

ŞEMSİYE VE TEZGAHLAR DEVRİLDİ

Semt pazarında ürün satışı yapan pazarcı esnafı, fırtınadan en çok etkilenen kesimde yer aldı. Yağıştan etkilenmemek için kullandıkları şemsiyelerin ve tezgahlarının devrilmesi sonucunda büyük mağduriyet yaşayan esnaf, içinde bulundukları zor anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kuvvetli Fırtına Pazarcı Esnafını Canından Bezdirdi - Resim : 2

Fırtınadan etkilenen esnaf, kapalı pazar alanı olmayışını da eleştirerek duruma tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

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