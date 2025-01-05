Kuvvetli Fırtına Pazarcı Esnafını Canından Bezdirdi

Kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde etkisini gösteren fırtına, sokakta çalışan pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

ŞEMSİYE VE TEZGAHLAR DEVRİLDİ

Semt pazarında ürün satışı yapan pazarcı esnafı, fırtınadan en çok etkilenen kesimde yer aldı. Yağıştan etkilenmemek için kullandıkları şemsiyelerin ve tezgahlarının devrilmesi sonucunda büyük mağduriyet yaşayan esnaf, içinde bulundukları zor anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Fırtınadan etkilenen esnaf, kapalı pazar alanı olmayışını da eleştirerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA