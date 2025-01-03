Bolu'da Soğuk Hava Etkili: Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buz Tuttu
Bolu'da soğuk hava hayatı felç etti. Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl buz tuttu. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekti.
Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre Sarıalan mevkisinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 olarak ölçüldü.
Dondurucu soğuklar nedeniyle çam ormanları bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, dondu.
4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen az sayıda tatilci, buz tutan gölle birlikte oluşan manzarada bol bol fotoğraf çekti.
Kaynak: DHA