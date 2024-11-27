CHP Sözcüsü Yücel Meryem Ana Nöbetine Katıldı: 'CHP'li Belediyeler AKP'nin Uykularını Kaçırıyor'

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Efes Selçuk Belediyesi’nin işletmesi olan Meryem Ana Evi'ne ait otopark işletmesi gelirine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konulmasının ardından başlatılan nöbete katıldı.

'AKP İKTİDARI YENİ BİR OYUN SERGİLİYOR'

Yücel, burada yaptığı konuşmada, “AKP iktidarının, CHP’li belediyeleri çalıştırmamak, topluma hizmet etmesini engellemek üzere kurduğu yeni bir oyunun sahnelendiği Selçuk’tayız. Tarım Orman Bakanlığı, yıllardır Selçuk Belediyesi tarafından Selçuklulara hizmet etmek için kullanılan bu kaynağa el koymak istiyor. AKP iktidarı özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı tarihi yenilgi sonrasında adeta paniklemiş durumda. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin hizmet üretmesi, halkın sorunlarına çözüm üretmesi, insanlara dokunması, merkezi yönetimin insanlara yapamadığını yapması, AKP iktidarının uykularını kaçırıyor. Biz belediye başkanımızın yanındayız hukuki olarak da siyasi olarak da mücadelemizi direnişimizi sürdüreceğiz” dedi.

'BELEDİYENİN CAN DAMARINI KESMEK İSTİYORLAR'

Yücel, işletmenin gelirine el konularak, belediyenin maddi kaynağının kesilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yücel, “Selçuk Belediyesi gibi nüfusu 38 bin civarında küçük bir belediye. Kaynakları ve imkânları sınırlı, dünyanın birçok yerinden turist gelen ve kendi imkânlarıyla buraya temel hizmetler getirmesi neredeyse imkânsız olan bir belediyeyi böyle bir maddi kaynaktan mahrum bırakıyorlar. Bu adeta Selçuk Belediyesinin can damarını kesmekle eş değerdir” dedi.

'BELEDİYELERİMİZİ SIKIŞTIRMAK İSTİYORLAR'

Yücel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Önce seçilmiş belediye başkanlarını düzmece iddialarla, görevden alarak, halkın iradesini gasp ederek, kayyım uygulamalarıyla belediyelere çökerek belediyeleri ele geçirmeye başladılar. Sonrasında bir takım düzmece soruşturmalarla, konser, festival gibi belediyelerin yaptığı etkinlikler nedeniyle belediyelere müfettişler gönderip soruşturmalar açtılar. Dün gece yarısından sonra yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, belediye şirketlerinin SGK borçlarıyla ilgili kaynağında kesinti yapılmasına yönelik bir düzenleme yaptılar. Toplamda 980 milyar lira gibi bir SGK borcu var. Bunun sadece 96 milyarı belediyelere ait. Ve bu belediyelerin yüzde 65’i Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler. Yakın zamanda bir seçim yapılmış şu andaki belediyelerimizin yarıdan fazlasını AKP’den ve MHP’den almışız. Geçmiş dönemden kaynaklanan pirim borçları nedeniyle şu anda belediyelerimiz sıkıştırılmak isteniyor. Bir taksitlendirme yapılmadan temel amaç CHP’li belediyelerin hizmet üretmesini engellemek. Yapılan bu haksızlıkları bu hukuksuzlukları halkımıza anlatmaya, ifşa etmeye devam edeceğiz.

'SANDIK GELDİĞİNDE BİR KEZ DAHA TOKAT YİYECEKLER'

Filiz Başkanım burada bir direniş başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütümüz, İl Başkanlığımız, Selçuklu hemşehrilerimiz İzmir’in birçok yerinden bu haklı direnişe destek vermek için buradalar. Çünkü birçok belediye emekçisinin bu maddi kaynak ortadan kalktığı takdirde işsiz kalması gibi bir risk ve tehdit de mevcut. Biz bu direnişi sürdüreceğiz çünkü bu direniş haklı bir direniş. Bu direniş Selçukluların, hakkını ve hukukunu korumak için başlatılan bir direniş. Yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de burada olacak. Belediye başkanımızla ve bu direnişe destek veren Selçuklu hemşehrilerimizle ve Selçuk Belediyesi emekçileriyle bir araya gelecek. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalar bunu yapanları bir şekilde vuracaktır. 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerindeki haksızlık ve hukuksuzluk, döndü dolaştı yine onları vurdu. 23 Haziran seçimlerinde başta 13 bin küsur oyla kazanılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 1 milyona yakın bir oy farkıyla yine Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kazanıldı. Pandemi döneminde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yaptığı hizmetleri engellemeye çalışan AKP iktidarını gören milletimiz, yine 2024’te bu haksızlıklara tokat gibi bir cevap verdi. Bugün Selçuk’ta bunu yapanlar sandık geldiğinde o tokadı yine en ağır şekilde yiyeceklerdir.”

ÖZEL DE NÖBETE KATILACAK

Yücel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yönetim kurulu üyeleri ve belediye emekçilerinin 4 gündür devam eden direnişine 28 Kasım Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağını ifade etti.