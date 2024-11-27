YRP'de Deprem: Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten ve belediye meclis üyeleri partiden ayrıldı. Çelikten bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

YRP'de Deprem: Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri İstifa Etti

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden aday olan ve yüzde 58.91 oy oranıyla Gemerek Belediye Başkanı seçilen Sezai Çelikten partisinden istifa ettiğini açıkladı.

9 MECLİS ÜYESİ DE AYRILDI

Çelikten'in yanı sıra Yeniden Refah Partisi'nden 9 belediye meclis üyesi ile bir il genel meclis üyesi de istifa etti.

GÖREVİNİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRECEK

Belediye Başkanı Sezai Çelikten'in şimdilik bağımsız olarak görevini sürdüreceği belirtilirken, istifanın gerekçesinin ilçeye daha etkin ve verimli hizmet sunma isteği olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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