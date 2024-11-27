Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu! Eski MHP’li Belediye Başkanı Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de bulunan Bilge Sitesi yıkılmış, enkazında 105 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Bilge Sitesi davasında karar çıktı.

ESKİ MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, "Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan yargılanan fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un tutukluluk halinin devamına, eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Ayşe Argun'un tutuklu yargılanmasına karar verdi. Kararın ardından Kara ve Argun tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin ise tahliyesini kararlaştırdı.

“YÜREKLERİMİZE BİRAZ OLSUN SU SERPİLDİ”

Bilge sitesinde eşini, çocuklarını ve yakınlarını kaybeden Mustafa Bakır, dava sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bilge sitesi davasında bugün eski belediye başkanı Kadir Kara tutuklandı. Yüreklerimize biraz olsun su serpildi. Umarım devamı gelir, tüm suçluların ceza alması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımı eşimi ve yakınlarımı o binada kaybettim. Bu kadar basit olmamalıydı, olmayacağını da gösterdiler bize. Umarım adalete olan güvenimizi sarsmazlar. İnşallah sonuna kadarda bu mücadeleye de devam edeceğiz. İnşallah sonuç herkes için hayırlı olur. Ama biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız.

Kaynak: ANKA