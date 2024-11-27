Dilan Polat ve Engin Polat Yeniden Cezaevine mi Girecek? Yeni İddianamede Yok Yok

Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından bir süre tutuklu yargılanıp serbest bırakılan Polatların şirketleri hakkındaki inceleme tamamlandı. MASAK’ın hazırladığı raporda Dilan Polat A.Ş., Milda İnşaat A.Ş,, D Polat Estetik, Dipomed Medikal Kozmetik gibi 15 şirket yer aldı.

510 MİLYON TL ZARAR

Bu şirketlerin yedisinde gerçekte olmayan mal alış ve satışları gösterildiği, yüksek miktarlarda sahte faturalar düzenlendiğine vurgu yapıldı. Yedi şirketteki sahte fatura işlemleriyle kamunun 510 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Bu şirketlerdeki yetkililerin ise Dilan Polat, Engin Polat, baba Sezgin Polat, kardeş Kürşat Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve Tolunay Topal olduğu belirlendi.

Raporun gönderildiği savcılık, her şirket için farklı iddianame düzenledi. Şüpheli Dilan Polat iki şirketten sorumlu tutuldu. Eşi Engin Polat ise 5 şirkette yetkili olarak kayda geçti.

40 YIL HAPİS İSTENDİ

Engin Polat’ın “vergi kanununa muhalefet” suçundan 40 yıla kadar, 2 şirkette yetkili olan Dilan Polat’ın ise 16 yıla kadar hapsi istendi.

Sezgin Polat için 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün için 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topal için ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameler, başsavcılığın onayının ardından ilgili mahkemelere gönderildi.

Kaynak: BBC Türkçe