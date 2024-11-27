Üşümesin Diye Fırına Alınmıştı! Kılıfında 10 Bin Lira Olan Telefonu Çaldı

Hatay’da üşümemesi için bir fırına alınan kadın, masa üzerinde yer alan cep telefonunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırından simit alan bir kadın, üşüdüğünü söyleyerek simidi içerde yemek istedi.

Simidini yiyen kadın, bir süre sonra fırından dışarı çıkarak uzaklaştı. Kadının gitmesinin ardından masa üzerinde duran cep telefonunun olmadığını fark eden fırın sahibi Osman Ölmez, güvenlik kameralarını inceledi. Kameraları inceleyen fırın sahibi, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kadının kılıfında para olan cep telefonunu aldığı anlar kameraya yansıdı.

Üşümesin Diye Fırına Alınmıştı! Kılıfında 10 Bin Lira Olan Telefonu Çaldı - Resim : 1

“KILIFINDA 10 BİN LİRA OLAN TELEFONU ALIYOR”

Kadının üşüdüğünü söylediği için personel tarafından içeri alındığını belirten iş yeri sahibi Birgül Ölmez, yaşananları şöyle anlattı: Çalışanlar 'üşüdüyseniz sizi içeri alalım' diyorlar. Çay veriyorlar. Simit ve poğaçasını yiyor. Bir kısım parasını veriyor, bir kısım da yokmuş zaten cebinde. Acıdıkları için içeri alıyorlar, o da yiyip içiyor. Sonra masa üzerinde bulunan cep telefonu alıp gidiyor. Bir tane telefon ve telefonun kılıfında bulunan 10 bin lira civarında (300 avroyu) tutan parayı alıyor.

Üşümesin Diye Fırına Alınmıştı! Kılıfında 10 Bin Lira Olan Telefonu Çaldı - Resim : 2

Kaynak: AA

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