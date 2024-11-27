Annesi ve Babasını Bıçaklayarak Öldürmüştü! Savunması Kan Dondurdu

İstanbul Bayrampaşa’da 2 ay önce Emre Aktaş, annesi Fatma Aktaş ve babası Rahmi Aktaş’ı bıçaklayarak öldürmüş, birinci kattaki evlerinin penceresinden bahçeye atlamış ardından kaçarken polis tarafından yakalanmıştı. Emre Aktaş’ın davasında mahkeme kararını açıkladı.

Önceki celselerde savunma yapan Emre Kaan Aktaş, annesi ile babasını öldürdüğünü kabul etmişti. Çağlayan Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yeni duruşmada Emre Aktaş, annesine karşı işlediği suçtan 18 yıl 4 ay hapis cezası, babasına karşı işlediği suçtan ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“ANLIK BİR ÖFKE İLE HAREKET ETTİM”

Annesinin kendini küçük yaşlarda hırsızlık olaylarına karıştırdığını iddia eden Aktaş, kendini şöyle savundu: Suçlamayı kabul ediyorum, doğrudur. Annemi ve babamı ben öldürdüm. Anlık bir öfke ile hareket ettim. Annem biraz önüne gelenle takılırdı. Babam bu durumu bilirdi ancak susardı. Ben bu konuyu babamla konuşmadım. Komşular bizim evin kapısına dayanırdı, annem sessiz bir şekilde 'Evde çocuklar var, şimdi olmaz' diyerek onları gönderirdi. Biz bunu duyardık. Babam bizler için sessiz kalıyordu. Annemin bu ilişkiler karşılığında para aldığını düşünüyorum.

“ANNEMİN CESEDİNİ BANYOYA TAŞIDIM”

Olay gününü anlatan Aktaş, annesi ve babasını nasıl öldürdüğüne dair “Annem evdeydi. Anlayamadığım bir sebeple mutfaktan bıçağı aldım ve annemi bıçaklamaya başladım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Annemin sırtından bıçaklamaya başladım. Kendimi kaybetmiştim. Ellerimi kesmişim, balkondan atlamışım, sırtımı yere vurmuşum. Bunları hiç hatırlamıyorum. Annemi öldürdükten sonra cesedini banyoya taşıdım. Sebebini bilmiyorum. Önce kendimi temizledim, sonra yerdeki kanları temizledim” açıklamasını yaptı.

“KAÇ KEZ BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

“Babam eve geldiğinde yerdeki kanları gördü ve 'Ne oldu?' diye sordu” diyen Aktaş “O anda ona saldırdım. Direkt boğazını kestim. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Babamın bana karşı hiçbir kusuru yoktu, şiddet uygulamazdı. Ancak o anki ruh halimle babamı da öldürmüş oldum. Şu anda büyük pişmanlık duyuyorum. Keşke yapmasaydım” dedi.

Kaynak: DHA