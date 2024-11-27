Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye, 'Çok Cesur Bir Çıkış Yaptınız'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu’nun değindiği konu başlıkları arasında MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin dün MHP Grup Toplantısı’nda yaptığı “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” açıklaması da vardı.

“ÇOK CESUR BİR ÇIKIŞ YAPTINIZ”

Davutoğlu yaptığı değerlendirmede, “Sayın Bahçeli çok cesur bir çıkış yaptınız ve ben size takdir ifade ettim. Ne olur cesaretinizi sürdürün, yüzleşmekten korkmayın. İdari maslahat yapan sözler bizi kurtarmaz. Birbirimizi seviyeli şekilde eleştirelim, gelecek nesillerin önünü yüzleşerek açalım” ifadelerini kullandı.

DEMP’DEN BAŞVURU

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu çıkışının ardından DEM Parti, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptığını duyurmuştu.

YILMAZ TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, DEM Parti’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmasına ilişkin, "Dilekçeyi dün verdiler. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi. Tunç, dilekçeye yanıtın makul sürede verileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA