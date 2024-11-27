Bakan Tunç Açıkladı! DEM’in ‘İmralı’ Başvurusunda Son Durum Ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” diyerek ‘Öcalan’ çağrısını yenilemişti.

“El ele verip terörü gündemimizden çıkarmalıyız” diyen Bahçeli, “Terör çıkmaz sokaktır. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir” demişti.

BAKAN TUNÇ: ADALET BAKANLIĞI'NIN İZNİNE TABİ

Bahçeli’nin konuşmasının ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sürece ilişkin ilk açıklama geldi.

Bakan Tunç, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme dilekçesinin değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti. Tunç "Dilekçe değerlendiriliyor. Terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi" dedi.

“HER ŞEYİN BİR YOLU YORDAMI VAR”

Kayyım atanan Esenyurt’a ilişkin de konuşan Bakan Tunç Esenyurt'la ilgili olarak soruşturma başladığı günden itibaren, andan itibaren, sürekli yargıya yönelik soruşturmayı yürüten savcılara yönelik, dün de bakanlığımıza yönelik, şahsımıza yönelik hakaret içeren cümleler kullanıldı. Her şeyin bir yolu yordamı var. Bu ülke hukuk devleti. Dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak, çağırarak, hakaret ederek izin istenmez” ifadelerini kullandı.