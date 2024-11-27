Bakan Yumaklı'dan Yeni 'Köfteci Yusuf' Açıklaması: 'Listeden Çıkardığımız Söylendi Ama Öyle Değildi!'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hürriyet’e açıklamalarda bulundu. Tarım ürünlerinde ilaç kalıntısı, gıda güvenliği, et fiyatlarındaki artış ve hal yasası değişiklikleri gibi konulara değinen Bakan Yumaklı, ilaç kalıntısı çıktığı için ihraç edilemeyen ürünlerin iç piyasaya sürüldüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde tarım ürünlerini denetlediğini belirten Yumaklı, 223 zararlı maddenin yasaklandığını ve 13 ilde 11 ürünü kapsayan Kalıntı Eylem Planı uygulandığını açıkladı. Ayrıca, son 3 yılda yapılan 250 bin pestisit denetimi sayesinde tarım ilacı kalıntısı oranında %35’lik bir düşüş sağlandığını, limitlerin üzerinde kalıntı tespit edilen ürünlerin kesinlikle imha edildiğini vurguladı. Yumaklı, çiftçilere düzenli eğitimler vererek pestisitlerin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını da ekledi.

KÖFTECİ YUSUF AÇIKLAMASI: "BİZ KAMUYUZ, POLEMİĞE GİRMEYİZ"

Gıda denetimlerine de değinen Yumaklı, Köfteci Yusuf’un bazı şubelerinde domuz geni tespit edildiğini belirterek, bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde gereken cezai işlemlerin uygulandığını ve kamuoyunun bilgilendirildiğini belirtti. Yumaklı, "Gıda denetimlerini sıklıkla açıklıyoruz. Vatandaşta bu konuda bir bilinç oluştu. Köfteci Yusuf’ta da binde bir oranlı hassas analiz yapıldı. Uygunsuzluk tespit edildi. Ankara’da bir denetim daha yapıldı, bir şubesinde daha domuz genine rastlandı. İlk başladığı zaman ‘bakanlık bir gıda zincirini kolluyor, hatta listelerden çıkardılar’ dendi. Oysa öyle değildi ki! Biz denetim yaptık, firma mahkemeye gitti. Mahkeme, Bakanlık lehine sonuçlanıp yayınladığımızda da başka şeyler konuşulmaya başladı. Biz kamuyuz, polemiğe girmeyiz. Sadece denetim yapar, açıklar, ceza keseriz." diye konuştu.

Bakanlık olarak 724 bin gıda işletmesini denetlediklerini ve 2025 yılı itibarıyla işletmelerin denetim sonuçlarının barkod sistemiyle halka açılmasının zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Hal yasasında yapılacak değişiklikler hakkında da bilgi veren Yumaklı, gıda üretimini tüketim merkezlerine yakınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 60 Organize Tarım Bölgesi (OTB) belirlendiğini, 40’ının tüzel kişilik kazandığını ve bazılarında üretime başlandığını belirtti. Yumaklı, özellikle İstanbul’a yakın bölgelerde üretimin artırılmasının taze ve uygun maliyetli gıda teminini kolaylaştıracağını ifade etti.

HAYVAN İTHALATI AÇIKLAMASI

Et fiyatlarındaki artışlara da değinen Yumaklı, kırmızı ette Türkiye’nin %95 oranında kendine yeterli olduğunu, ancak sosyal medya üzerinden yayılan spekülatif bilgilerin fiyatları yükselttiğini söyledi. Bu durumla mücadele için canlı ve karkas et ithalatını sınırladıklarını belirten Bakan, üretimi artırmak amacıyla Güney Amerika’dan uygun maliyetle anaç hayvan ithalatı yapılacağını açıkladı. Yumurta fiyatlarının ise kuş gribi gibi faktörlerden etkilendiğini, ancak ortalama fiyatın 4 TL civarında dengelendiğini söyledi.

Son olarak Yumaklı, tarımda kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin teşvik edildiğini söyledi. Yumaklı, "Biber, portakal, mandalin, limon, greyfurt, marul, ıspanak, maydanoz, üzüm, nar ve ayvayı içeren 11 üründe, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Hatay, İzmir, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Manisa ve Tokat’ta Kalıntı Eylem Planı yürütülüyor. Amaç bitkisel üretimde kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılması ve bitki koruma ürünlerinin mevzuatlar doğrultusunda kullanılması." dedi.

Kaynak: Hürriyet