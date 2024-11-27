AYM Bireysel Başvuru İstatistiklerini Açıkladı: En Fazla Bu Hak İhlal Ediliyor...

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2024’ün üçüncü çeyreğine ilişkin bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, mahkemeye yapılan başvuru sayısı, yılın ilk yarısına kıyasla 16 bin 77 artarak toplamda 53 bin 734’e ulaştı. Bu dosyaların 42 bin 549’u sonuçlandırılırken, geçmişten devreden ve hâlâ incelenmekte olan derdest başvuru sayısında artış kaydedildi. İlk yarıda 32 bin 226 olan derdest başvuru sayısı, üçüncü çeyrekte 43 bin 973’e yükseldi.

SENDİKA HAKLARINDA İHLAL ARTIŞI

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, istatistikler, özellikle “sendika hakkının ihlali” yönündeki karar sayılarında belirgin bir artış olduğunu gösterdi. Bu tür ihlallerle ilgili karar sayısı, bir önceki dönem 49 iken üçüncü çeyrekte 136’ya çıktı. Ayrıca, AYM’nin 2012’den 2024’ün ilk yarısına kadar “en az bir hak ihlali” tespit ettiği karar sayısı 74 bin 574’tü. Bu sayı, üçüncü çeyrekte 75 bin 89’a yükseldi.

'MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI' İHLAL EDİLİYOR

AYM’nin ihlal kararları arasında, yargı sisteminde en çok “makul sürede yargılanma hakkı” ihlal edildiği tespit edildi.

HAK İHLALİ OLMAYAN DOSYALAR

2013’ten Eylül 2024’e kadar yapılan bireysel başvuruların 1425’inde “hak ihlali olmadığı” kararlaştırıldı. Mahkeme, bu dosyalarda kabul edilebilirlik kararı verdikten sonra esas incelemesinde ihlal tespit etmedi.

Kaynak: Cumhuriyet