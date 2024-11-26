Kalbi 6 Dakika Durmuş, Entübe Edilmişti... Şerif Gören'in Uyandırılması Ertelendi

Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı. Şerif Gören'in 6 dakika boyunca duran kalbi, oğlu Mehmet Gören tarafından çağrılan ambulansta tekrar çalıştırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Gören, dün uyandırılacak tepki verip vermeyeceği test edilecekti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, doktorlar, Gören'i uyandırma işlemini önümüzdeki haftaya erteledi. Bunun nedeni, Şerif Gören'de beklenen iyileşme gözlenmediği, sağlık durumunun ciddiyetini koruması. Kalbinin 6 dakika durması, beyninde yüksek ölçüde hasara yol açmış olabileceğinden endişe edilirken, geçmişteki kalp ameliyatı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanması, riski azaltmış olması umudu taşıyor.





Türk sinemasının bol ödülü, 80 yaşındaki yönetmeni Şerif Gören'in yönettiği 'Yol', 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanmıştı. Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

Kaynak: Habertürk