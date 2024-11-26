Kalbi 6 Dakika Durmuş, Entübe Edilmişti... Şerif Gören'in Uyandırılması Ertelendi

Evinde düşerek başını yere çarpan ve beyin kanaması geçiren Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Entübe edilerek uyutulan Gören'i uyandırma işlemi, durumunda iyileşme gözlenmemesi nedeniyle doktorlarının kararıyla ertelendi.

Son Güncelleme:
Kalbi 6 Dakika Durmuş, Entübe Edilmişti... Şerif Gören'in Uyandırılması Ertelendi

Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı. Şerif Gören'in 6 dakika boyunca duran kalbi, oğlu Mehmet Gören tarafından çağrılan ambulansta tekrar çalıştırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Gören, dün uyandırılacak tepki verip vermeyeceği test edilecekti.

Kalbi 6 Dakika Durmuş, Entübe Edilmişti... Şerif Gören'in Uyandırılması Ertelendi - Resim : 1

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, doktorlar, Gören'i uyandırma işlemini önümüzdeki haftaya erteledi. Bunun nedeni, Şerif Gören'de beklenen iyileşme gözlenmediği, sağlık durumunun ciddiyetini koruması. Kalbinin 6 dakika durması, beyninde yüksek ölçüde hasara yol açmış olabileceğinden endişe edilirken, geçmişteki kalp ameliyatı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanması, riski azaltmış olması umudu taşıyor.

Kalbi 6 Dakika Durmuş, Entübe Edilmişti... Şerif Gören'in Uyandırılması Ertelendi - Resim : 2

Türk sinemasının bol ödülü, 80 yaşındaki yönetmeni Şerif Gören'in yönettiği 'Yol', 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanmıştı. Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

Kaynak: Habertürk

Son Güncelleme:
Şaşırtan Araştırma Sonuçlandı: Aldatan Erkeklerin En Çok Tercih Ettiği Otomobil Modelleri Belli Oldu Şaşırtan Araştırma Sonuçlandı: Aldatan Erkeklerin En Çok Tercih Ettiği Otomobil Modelleri Belli Oldu
DEM'li Belediye Başkanı, İHD Üyesi, Gazeteciler... Birçok Kentte Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltında Birçok Kentte Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltında
İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Güler'e 'Teğmenler' Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Güler'e 'Teğmenler' Talimatı
Kombi Su Basıncı Düştü mü? Tesisatçıya Gerek Kalmadan 4 Adımda Sorunu Çözün Kombi Su Basıncı Düştü mü? Tesisatçıya Gerek Kalmadan 4 Adımda Sorunu Çözün