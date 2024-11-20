Köfteci Yusuf'tan Çok Konuşulacak Hamle: Hazırlıklar Başladı, Yeni Bir Sektöre Giriyor

Enerji sektöründe alım garantisi uygulamaları, farklı sektörlerden girişimcilerin bu alana yönelmesine neden oluyor. Özellikle enerji üretimi ve dağıtımının özelleştirilmesi, sektörü kârlı bir yatırım alanına dönüştürdü. Ancak bu durum, tüketicilere yüksek elektrik faturaları olarak yansıyor. Türkiye, enerji fiyatlarında dünyada ilk 10 arasında yer alıyor.