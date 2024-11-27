Erdal Beşikçioğlu'ndan Madencilere Destek Ziyareti: 'Umarım Bu Hatadan Bir An Önce Dönülür'

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı eylem başlatan madencileri ziyaret etti. Beşikçioğlu, "Arkadaşların haklı bir eylemi var burada. Bizler de burada bu haklı eylemlerine ses olmak için, onların biraz daha görünür olmasını sağlayabilmek için buradayız. Umarım bu hatadan bir an önce dönülür" dedi.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eyleminin 8’inci gününde devam ediyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, direnen madencileri ziyaret etti.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Madencilere Destek Ziyareti: 'Umarım Bu Hatadan Bir An Önce Dönülür' - Resim : 1

Sobanın başında işçilerle çay içen Beşikçioğlu’na TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ve MADEN-İŞ Genel Başkanı Nurettin Akçul’da eşlik etti. Beşikçioğlu direnen maden işçilerinin ailelerinin bulunduğu çadırı da ziyaret ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Madencilere Destek Ziyareti: 'Umarım Bu Hatadan Bir An Önce Dönülür' - Resim : 2

'HAKLI EYLEMLERİNE SES OLMAK İÇİN BURADAYIZ'

Beşikçioğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Arkadaşların haklı bir eylemi var burada. Bizler de burada bu haklı eylemlerine ses olmak için, onların biraz daha görünür olmasını sağlayabilmek için buradayız.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Madencilere Destek Ziyareti: 'Umarım Bu Hatadan Bir An Önce Dönülür' - Resim : 3

Umarım bu hatadan bir an önce dönülür. Yurttaşların sahip olduğu bu madenlerimizin yine yurttaşlar faydasında kullanılmasını sağlarız diye düşünüyorum. Kaldı ki bu arkadaşların her biri metrelerce derinliklerden bu cevheri çıkartıp, biz yurttaşların aydınlığını sağlayan, geleceğini sağlayan bir yapı, milli bir değer. Bu milli değerlerin halkıyla beraber olması gerekir.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Madencilere Destek Ziyareti: 'Umarım Bu Hatadan Bir An Önce Dönülür' - Resim : 4

'ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞIYIZ'

Tabii ki hepimiz özelleştirmeye karşıyız. Şartların, durumların çok daha iyi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu arkadaşlarımızla beraber bu haklı davalarında onlara destek olmak için buradayız."

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Kaynak: ANKA

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