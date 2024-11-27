Kahreden Olay... Karın Ağrısı Şikâyetiyle Hastaneye Gitti, Birkaç Gün Sonra Öldü

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 3 yıl önce emekli olan polis memuru Güven Taşan (53), geçtiğimiz cuma günü karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri tanısı aldı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne başvuran Taşan, yapılan tetkiklerin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Taşan, tedavi sürecinde dün hayatını kaybetti.

Emekli polis memuru Güven Taşan'ın, bugün öğle namazını müteakip Eğirdir Hızırbey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA