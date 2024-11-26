Direnişte Bir Hafta Geride Kaldı! Madenciler Kararlı: Olumlu Sonuç Çıkmazsa Açlık Grevine Başlayacaklar

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi 7’inci gününde devam ediyor. Kabine toplantısının gündemine taşınan eylemcilerin direnişiyle ilgili henüz sonuç çıkmadı. Madenciler özelleştirmeden vazgeçilmediği takdirde açlık grevine başlamakta kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 7’inci gününde...

Direnişte Bir Hafta Geride Kaldı! Madenciler Kararlı: Olumlu Sonuç Çıkmazsa Açlık Grevine Başlayacaklar - Resim : 1

'OLUMLU DÖNÜŞ YAPILMAZSA AÇLIK GREVİNE GİDECEĞİZ'

Madencilerin eylemi kabine toplantısının gündemine taşınmasına rağmen henüz bir sonuç çıkmadı. Direnen işçiler açlık grevini göze aldıklarını söyledi. Kararlı olduklarını ve olumlu bir dönüş olmadığı takdirde açlık grevi başlatacaklarını belirten maden işçisi, “İlk günkü aşk ve şevk ile direnmeye devam ediyoruz. İnancımızda kaybımız yok. Bakanlıktan gelen kararı bekliyoruz. Bize olumlu bir dönüş yapılmazsa açlık grevine gideceğiz. Çok kararlıyız. Sonuç alana kadar durmadan devam edeceğiz yolumuza” dedi.

Direnişte Bir Hafta Geride Kaldı! Madenciler Kararlı: Olumlu Sonuç Çıkmazsa Açlık Grevine Başlayacaklar - Resim : 2

Maden ocağının kar ettiğini anlatan bir başka maden işçisi, ''Biz varlık satışına karşıyız. Burası kar eden bir yer. Yıllardır zarar etmedi. Müjdeli bir haber gelene kadar direnmeye devam edeceğiz. Açlık grevine gideceğiz. Yukardan gelecek haberi bekliyoruz” diye konuştu.

Direnişte Bir Hafta Geride Kaldı! Madenciler Kararlı: Olumlu Sonuç Çıkmazsa Açlık Grevine Başlayacaklar - Resim : 3

'KARARLIYIZ, MADENCİYİZ, DİRENECEĞİZ'

Süreç eğer olumlu sonuçlanmazsa açlık grevine gideceklerini söyleyen bir başka işçi, ''Kararlıyız, madenciyiz, direneceğiz ve yedinci günde de devam edeceğiz. Varlık satışına hayır. Enerjiyi tekelleştirmeyeceğiz. Devletimizin kazanmasını istiyoruz. Açlık grevini göze alıyoruz. Hep beraber başaracağız'' ifadesini kullandı.

Direnişte Bir Hafta Geride Kaldı! Madenciler Kararlı: Olumlu Sonuç Çıkmazsa Açlık Grevine Başlayacaklar - Resim : 4

'B PLANIMIZ HAZIR'

Bir başka maden işçisi, "Sonuna kadar direneceğiz, dönmeyeceğiz. Bu satış iptal olacak, başka çare yok. B planımız hazır, olumsuz sonuç alırsak açlık grevine gideceğiz, yollara döküleceğiz. Bir şekilde iptal olacak bu iş" şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

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