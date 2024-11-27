3 Ay Önce Polis İkna Etmişti: Ateşe Verdiği Evinde Öldü

Çorum'da bir şahıs, otomobilini ve evini ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan şahıs hayatını kaybetti. Aynı şahsın 3 ay önce de aynı girişimde bulunduğu öğrenildi.

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3 Ay Önce Polis İkna Etmişti: Ateşe Verdiği Evinde Öldü

Olay, saat 10.00 sıralarında Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi evi terk edince bunalıma girdiği öne sürülen Ali Rıza Gülbahçe, önce evinin önünde park halinde olan otomobiline benzin dökerek ateşe verdi, ardından 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine girdi.

3 Ay Önce Polis İkna Etmişti: Ateşe Verdiği Evinde Öldü - Resim : 1

İhbarla adrese sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 4'üncü kattaki daireden patlama sesi geldi. Binadan alevler yükselmeye başladı.

Bina sakinleri korku ile kendilerini dışarıya atarken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangına da müdahale etti. Alevler söndürüldükten sonra yapılan incelemede Gülbahçe'nin yanmış cesedi bulundu. Gülbahçe'nin benzin döktüğü evini ateşe verdiği belirlendi.

Öte yandan Ali Rıza Gülbahçe, geçen eylül ayında otomobiline ve evinin tüm odalarına 30 litre benzin bırakıp, evin doğal gazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Gülbahçe daha sonra polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürülmüş, işlemleri sonrasında da serbest bırakılmıştı.

3 Ay Önce Polis İkna Etmişti: Ateşe Verdiği Evinde Öldü - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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