Bağcılar'da Korkutan Yangın: Alevler Yan Binalara Sıçradı

İstanbul Bağcılar’da bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler yan binalara da sıçradı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da Korkutan Yangın: Alevler Yan Binalara Sıçradı

İstanbul Bağcılar’da Barbaros Mahallesi 214. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Alevler, rüzgarın etkisiyle gecekondunun bitişiğindeki iki binaya sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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