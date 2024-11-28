Özgür Özel’den ‘Meryem Ana’ Resti: ‘Bu Mafyalıktır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de Meryem Ana Otoparkı'nın belediye yetkisinden alınması nedeniyle başlayan protestolara destek verdi. Özel “Kanunsuz işlere onay vermeyin” dedi.

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Özgür Özel’den ‘Meryem Ana’ Resti: ‘Bu Mafyalıktır’

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Selçuk Belediyesi işletmesindeki Meryem Ana Evi ve otoparkı gelirleri, belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmişti.

Meryem Ana Otoparkı'nın belediye yetkisinin alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, durumu protesto etti. Protesto yerini ziyaret eden Özgür Özel, önemli açıklamalar yaptı.

Özgür Özel’den ‘Meryem Ana’ Resti: ‘Bu Mafyalıktır’ - Resim : 1

“YAPILAN İŞ OTOPARK MAFYALIĞIDIR”

“Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'li belediyelere çöküyor ki Selçuk Belediyesi iş yapmasın” diyen Özel, şunları söyledi: Sayın Erdoğan seçimde bükemediği bileği başka yollarla yapmaya çalışıyor. Yıllarca seçim kaybettik, yenilmenin adabını da biliriz. Yendiğimizde kibre de kapılmayız. Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz. Kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. CHP niye kazanıyorsa bakacaksın, daha iyisini yapacaksın; el koymayacaksın, engel olmayacaksın. Biz buradan kazanılan parayı hayırlı işlere harcıyoruz, Selçuk'a hizmet ediyoruz. Gelmiş otopark mafyası gibi, 'Sıcak paraya ben dökeceğim' diyor. Bu mafyalıktır. Kanunsuz işlere onay vermeyin.

“Kararı siz, mücadeleyi de biz vereceğiz” diyen Özel, direnişin arkasında oldukları mesajını verdi.

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Kaynak: DHA

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