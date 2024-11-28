CHP ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

DEM Parti ve CHP arasında 23 Kasım tarihinde yapılması planlanan görüşme, CHP Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlunun hayatını kaybetmesi üzerine ertelenmişti. Ertelenen görüşmeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın saat 14.30’da görüşeceği ifade edildi.

CHP Genel Merkezi’nde yapılacak olan görüşmede gündemdeki son gelişmelerin değerlendirileceği düşünülüyor. Görüşme sonrası parti liderlerinin ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SOL Parti heyeti ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.