Kapalıçarşı Önünde Sahte Dolar Açıklaması: Merkez Bankası’na Ateş Püskürdüler: ‘Bizi Pas Geçerek Nasıl Ulaştılar, Tamamen Manipülasyon…’
Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehti Şeren, piyasada dolaştığı iddia edilen sahte dolar banknotlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şeren, elindeki iki banknotu göstererek, "Bir hafta içinde yalnızca iki sahte parayla karşılaştım, onlar da hızlıca tespit edildi. Piyasada dolaşan bu sahte ve abartılı iddialar tamamen asılsızdır" diyerek Merkez Bankası'nın piyasayı manipüle ettiğini iddia etti.
Türkiye’de sahte dolar krizi tüm piyasaları sarsarken konuya Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği el atmış ve kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmelerinin yapılacağı duyurulmuştu.
KAPALIÇARŞI ESNAFINDAN ‘SAHTE DOLAR AÇIKLAMASI
Değeri milyar doları da aştığı iddia edilen sahte dolarlar için bir açıklama da Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği’nden (TÜYEMDER) geldi. Kapalıçarşı önünde açıklama yapan TÜYEMDER yetkilileri Merkez Bankası’na adeta ateş püskürdü.
“Sahte para Türkiye’de ilk önce döviz bürolarına gelir. Onlar Türkiye’nin her yerinden doları euroyu toplar. Kapalıçarşı’daki büyük döviz bürolarına gelir. Oradan da bankalara geçer” ifadelerini kullanan Şeren, “Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı bilmiyorum. Ben bankalara da sordum. Aradım ‘hayır yok’ dediler” diye konuştu.
“MERKEZ BANKASI MANİPÜLASYON YAPIYOR”
Eline iki adet sahte doları alarak kameralara gösteren Şeren, “Tamamen manipülasyon. Ben inanmıyorum sahte dolar olduğuna. Sahte olma ihtimali vardır. Uzmanlar ona baktığında sahte olmadığını anlayacak. Sadece 2 paraya ulaşabildim. Bu paralar zaten her zaman var. Ve bunlar da makineden geçmiyor” ifadelerini kullandı.