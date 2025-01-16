Bir Günde İki Dehşet! Önce Denizli, Şimdi Eskişehir... Çöplerin Ayrıştırıldığı Bantta Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu

Türkiye bugün güne Denizli'den gelen vahşet haberiyle başladı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri öne sürülen anne ve baba gözaltına alındı. Durum gebeliğin takibini yapan aile sağlığı merkezi çalışanlarının dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Denizli'deki facia sonrası bir korkunç haber de Eskişehir'den geldi. Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğünde çalışan bir personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.

ÜÇ GÜNLÜK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA