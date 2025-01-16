TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan Teğmenlerin Savunması Öncesi Açıklama: Nedir Burada Birilerini Rahatsız Eden?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan teğmenlerin YDK'daki savunmaları öncesinde açıklamalarda bulundu. Sağkan, "Neydi, subay andının içerisinde ifade ettikleri “Laikdemokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü koruyacaklarına” dair yemindi. Nedir burada birilerini rahatsız eden?" ifadelerini kullandı.

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TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan Teğmenlerin Savunması Öncesi Açıklama: Nedir Burada Birilerini Rahatsız Eden?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'nda yapacakları savunma öncesi açıklamalarda bulundu.

Sağkan şunları kaydetti:

"Bugün yapılacak olan disiplin soruşturması basit bir soruşturma değil. Teğmenler 27 yıldır tekrarlanan subay andını okumuşlar Mustafa Kemal’in askerleri olduğunu belirtmişler. Kılıç çatma ritüelini gerçekleştirmişlerdi.

Neydi, subay andının içerisinde ifade ettikleri “Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü koruyacaklarına” dair yemindi. Nedir burada birilerini rahatsız eden? Bu eylemde bu ifadede TSK’nin itibarını zedeleyen nasıl bir ifade yer almaktadır? Bunun cevabın arayacağız bugün.

Mustafa Kemal’in askeri olmak bugün üç harp okulundan üç kadın subay birincilikle ayrılıyorsa işte budur. O yüzden TSK’nın mensubunun "Mustafa Kemal’in askeriyiz" demesi olmazsa olmazdır. Teğmenlerin sevinçlerini aileleriyle paylaştıkları ülkeye güven veren tavırları gurur vesilesidir.
TSK’nın itibarını zedeleyen şey ise bu sürece ilişkin yürütülen disiplin soruşturmasıdır. 85 milyonun kalbinin bizlerle birlikte burada olduğunu biliyoruz.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

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Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği TSK
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