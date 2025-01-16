Aziz İhsan Aktaş’ın Mal Varlığına Tedbir

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Bilginay Temizlik'in sahibi Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlığına tedbir konuldu. Diğer şüphelilere yönelik böyle bir kararın alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.

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Aziz İhsan Aktaş’ın Mal Varlığına Tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü hakkında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 kişinin gözaltına alındığı olayda şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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