Kaftancıoğlu'ndan Günler Sonra Rıza Akpolat Tepkisi: 'Böyle Böyle Öğreniriz...'

Son olarak Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından kamuoyundan tepkiler yükselirken, bir tepki de CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi.

Kaftancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir dönem CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, parti genel merkezlerinde karşılıklı görüşmelerin ardından başlayan ‘normalleşme’ tartışmalarına atıf yaptı. Diğer bir yandan ise, Kaftancıoğlu’nun paylaşımının ardından akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısının ardından başlayan ‘İmralı’ süreci de akıllara geldi.

'BÖYLE BÖYLE ÖĞRENİRİZ'

Kaftancıoğlu paylaşımında, “Uzun zamandır belediyelerimize yapılan ve yeni yapılacağı iddia edilen operasyonlar da normalleşmenin bir parçası mıdır?!! Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki…” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır belediyelerimize yapılan ve yeni yapılacağı iddia edilen operasyonlar da normalleşmenin bir parçası mıdır?!!

Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki… — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 16, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu birçok kişi, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

ESENYURT BELEDİYESİ’NE KAYYIM

Öte yandan, geçen aylarda CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar” kapsamında kapsamında gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

Tutuklanan Özer’in yerine jet hızıyla kayyım atanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi