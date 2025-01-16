CHP'li Başkanlar Rıza Akpolat İçin Bugün Beşiktaş'ta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" iddialarıyla gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediyesi'ne gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Aralarında "Akpolat'ın gözaltına alınması hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır" diyen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanları, bugün Beşiktaş Belediyesi'ne giderek, gözaltına alınan Rıza Akpolat'a destek verecek.

İSTANBULLULARA ÇAĞRI

Diğer yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile tüm İstanbulluları bugün saat 14:00’te Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları, PM üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının da buluşmaya katılacağını bildirdi.

Buluşmaya İstanbulluları da davet eden Çelik, dün yayınladığı video mesajında, “Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat tam 60 saattir gözaltında. Tam bir itibar suikasti ile karşı karşıyayız. Bu itibar suikastini gerçekleştirenlere karşı, bütün İstanbulları yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi’nin önünde, demokrasimize sahip çıkmaya, millet egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu itibar suikastini gerçekleştirenlerin hedefi sadece Rıza Akpolat değil. Cumhuriyetimizin değerlerini hedef alıyorlar. Türkiye’nin demokrasisini hedef alıyorlar. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi’nin önünde tüm İstanbulları millet egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA