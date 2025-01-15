Mehmet Erdem Mazbatasını Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen AKP Aydın İl Kongresi’nde il başkanı olarak seçilen Mehmet Erdem, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AKP Aydın İl Kongresi’nde tek liste ile gidilen seçimde il başkanı olarak seçilen Mehmet Erdem, bugün İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.
Aydın İl Seçim Müdürü Hanefi Orhan’ın elinden mazbatasını teslim alan Erdem için seçim kurulu binası önüne gelen partililer de destek verdi. Mazbatasını teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, parti teşkilatı içerisinde birlik beraberlik çağrısı yaptı.
Kaynak: İHA