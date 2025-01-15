Eski AKP'li Seçmen Mansur Yavaş'a Dua Etti: Allah Onu Cennetinin Baş Köşesine Koysun

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Ankara Ulus Samanpazarı'ndan Hal'e yürüdü.

“Kırmızı Kart" eylemi başlatan Kaya, sokaktaki vatandaşlara da ekonomiyi sordu. Kendisine mikrofon uzatılan bir kadın “Allah Mansur Yavaş'ı cennetinin baş köşesine koysun. Onun verdiği et parasıyla, gıda yardımıyla geçiniyorum” diyerek Yavaş’a teşekkür etti.

“ELLERİM KIRILSAYDI, BEN OY VERDİM”

“Bu hükümet kuruldu kurulalı ben bu partiye oy verdim. Ellerim kırılsaydı, ben verdim. Ama artık geçinemiyoruz benim kimsem yok, bir tek kızım ve ben” diyerek sitem eden yaşlı kadın sözlerine şöyle devam etti: Kızımda olmayan çaresiz hastalık yok, her hastalık var. Yürüyemiyor, o kadar CİMER’e başvurduğumuz halde ne tekerlekli sandalye yardımı, ne doğal gaz, ne yakacak ne gıda yardımı verdiler. Ben kirada oturuyorum şu an 8 bin lira, o da olacak 15 bin lira.

“ALLAH MANSUR YAVAŞ'I CENNETİNİN BAŞ KÖŞESİNE KOYSUN”

Babasından kalan 4 bin 200 lira yetim maaşı dışında geçim kaynağı olmadığını belirten kadın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için şunları söyledi: Allah Mansur Yavaş'ı cennetinin baş köşesine koysun. Onun verdiği et parasıyla, gıda yardımıyla geçiniyorum. Arada 1200 lira, 600 lira veriyor. Ben namazımda yatıp kalkıp Mansur Yavaş’a dua ediyorum. Yerini bilemiyorum, gidemiyorum teşekkür edemiyorum. Dünya durdukça sen dur başkanım.

Kaynak: ANKA