Milyonlarca Emekli Bu Haberi Bekliyordu! Taban Aylığı Düzenlemesi Haftaya Kaldı, Zam Miktarı Maaşlara Yansımayacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen emeklilerin taban maaşlarının artırılmasına ilişkin kanun teklifinin haftaya Genel Kurula gelebileceğini söyledi. 9 maddelik kanun teklifine yönelik çeşitli değerlendirmelerin ardından sorulara cevap erdi. Gazetecilerin, “Emeklilerin taban aylıklarına yönelik düzenlemenin bu hafta görüşülecek mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

“Arkadaşlar kanun görüşülmeye başlandı. Muhalefet ile bir anlaşma yok. Kanunun muhalefet şerhi gibi şeyleri var. Dolayısıyla süreç şu anda işliyor. Haftaya önümüzdeki haftaya TBMM Genel Kurulu’nda gelir. Bu hafta tahmin ediyorum biterse, hafta sonuna kadar tamamlanırsa, önümüzdeki hafta Salı, Çarşamba TBMM Genel Kurulu’nda görüşülür.”

ZAM MİKTARI MAAŞLARA YANSIYACAK MI?

Emeklilerin her ayın 17’sinde maaş ödemelerinin yapıldığını hatırlatan AK Partili yöneticiler, bu nedenle taban aylık düzenlemesinin yetişmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Yapılacak maaş düzenlemesinin 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacağını da söyleyen yetkililer, emeklilerin farklarının şubat ayında ödeneceğini de kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi