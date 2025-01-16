Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze'de Ateşkes' Mesajı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde, uzun zamandır beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereler sonucu sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X sosyal medya hesabından, ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

'KALICI BARIŞ TEMENNİ EDİYORUZ'

Erdoğan, olumlu karşıladığını belirttiği anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

'GAZZ HALKININ YANINDA OLACAĞIZ'

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA