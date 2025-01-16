Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Bu Pazar Seçim Olsa... Oranları Gittikçe Artıyor, Tüm Dengeleri Altüst Edebilirler

ASAL Araştırma, 10-14 Ocak tarihleri arasında 26 ilde yaşayan 1800 kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Kararsızlar dağıtılmadan önce ankete yansıyan sonuçlar şöyle:

CHP: Yüzde 20.2

AKP: Yüzde 18.7

DEM Parti: Yüzde 6.1

MHP: Yüzde 5.6

İYİ Parti: Yüzde 2.8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.5

Zafer Partisi: Yüzde 2.3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.0

Anahtar Parti: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 3.2

Kararsız / Oy Kullanmam: Yüzde 36.7

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete yansıyan sonuçlar ise şöyle:

CHP: Yüzde 31.9

AKP: Yüzde 29.6

DEM Parti: Yüzde 9.6

MHP: Yüzde 8.9

İYİ Parti: Yüzde 4.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.6

Anahtar Parti: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 5.1

Kaynak: Haber Merkezi