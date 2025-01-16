Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Bu Pazar Seçim Olsa... Oranları Gittikçe Artıyor, Tüm Dengeleri Altüst Edebilirler

ASAL Araştırma'nın anketine göre, bu pazar seçim olsa CHP yüzde 31.9 ile birinci parti konumunda yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 29.6 ile AKP bulunuyor. Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise kararsızlar ordusunun yüzde 36.7 oranında olması.

Eda Narin Eda Narin
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Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Bu Pazar Seçim Olsa... Oranları Gittikçe Artıyor, Tüm Dengeleri Altüst Edebilirler

ASAL Araştırma, 10-14 Ocak tarihleri arasında 26 ilde yaşayan 1800 kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Kararsızlar dağıtılmadan önce ankete yansıyan sonuçlar şöyle:

  • CHP: Yüzde 20.2
  • AKP: Yüzde 18.7
  • DEM Parti: Yüzde 6.1
  • MHP: Yüzde 5.6
  • İYİ Parti: Yüzde 2.8
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.5
  • Zafer Partisi: Yüzde 2.3
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.0
  • Anahtar Parti: Yüzde 0.9
  • Diğer: Yüzde 3.2
  • Kararsız / Oy Kullanmam: Yüzde 36.7

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete yansıyan sonuçlar ise şöyle:

  • CHP: Yüzde 31.9
  • AKP: Yüzde 29.6
  • DEM Parti: Yüzde 9.6
  • MHP: Yüzde 8.9
  • İYİ Parti: Yüzde 4.4
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9
  • Zafer Partisi: Yüzde 3.6
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.6
  • Anahtar Parti: Yüzde 1.4
  • Diğer: Yüzde 5.1

Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Bu Pazar Seçim Olsa... Oranları Gittikçe Artıyor, Tüm Dengeleri Altüst Edebilirler - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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