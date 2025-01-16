Denizli'de 'Ölü Bebek' Dehşeti... Her Detayı Kan Dondurucu: Sağlıkçılar Şüphelendi, Ekipler Harekete Geçti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri öne sürülen anne ve baba gözaltına alındı. Durum gebeliğin takibini yapan aile sağlığı merkezi çalışanlarının dikkati sayesinde ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde ikamet eden Z.Ü'nün (36) gebelik sürecini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla ulaştıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
KADININ DOĞUM YAPTIĞI BELİRLENDİ
İhbar sonrası yapılan çalışmalarda annenin kasım ayında doğum yaptığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.
ÖLÜ DOĞAN BEBEĞİ GÖMMÜŞLER
Ö.T.'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği “Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek” diterek poşet içinde teslim ettiği öğrenildi.
Ö. T. bebeğin cansız bedenini Honaz Tüneli yakınlarında gömdüğünü itiraf etti.
ANNE Z. Ü. SUSMA HAKKINI KULLANDI, BEBEK BULUNAMADI
Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi.
Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak bebeğin cansız bedeni bulunamadı.
Kaynak: AA