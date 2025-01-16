Beşiktaş'ta Rıza Akpolat'a Destek Eylemi

Adliyedeki işlemleri devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için binlerce kişi bir araya geldi. Belediye binası önünde yapılan destek eyleminde CHP Lideri Özgür Özel de açıklamalarda bulunacak.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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Beşiktaş'ta Rıza Akpolat'a Destek Eylemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında 40 kişiyle birlikte gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

Besiktaş Belediyesi önünde CHP il ve ilçe örgütleri bekleyişlerini sürdürürken birçok belediye başkanı ve parti yöneticisi de desteğe geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de birazdan parti otobüsü üzerinden açıklamalarda bulunacak.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da destek için belediye önüne geldi. Mitinge dönüşen eylemde sık sık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı atılıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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