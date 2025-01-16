Beşiktaş'ta Rıza Akpolat'a Destek Eylemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında 40 kişiyle birlikte gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

Besiktaş Belediyesi önünde CHP il ve ilçe örgütleri bekleyişlerini sürdürürken birçok belediye başkanı ve parti yöneticisi de desteğe geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de birazdan parti otobüsü üzerinden açıklamalarda bulunacak.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da destek için belediye önüne geldi. Mitinge dönüşen eylemde sık sık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı atılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi